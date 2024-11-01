Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim 2024 Cuma dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim 2024 Cuma dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları 31 Ekim 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu? Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Siyah Kalp, Now TV'de Hudutsuz Sevda, Kanal D'de İnci Taneleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 31 Ekim reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

Habertürk Giriş: 01.11.2024 - 07:33 Güncelleme: 01.11.2024 - 07:33 facebook

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