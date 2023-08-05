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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı mı 4 Ağustos Cuma 2023? Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede?

        Dünün reyting sonuçları 4 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen; Hayatımın Neşesi, Kısmet, Şaban Oğlu Şaban, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. İşte 4 Ağustos Cuma reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 07:33
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        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 4 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen; Hayatımın Neşesi, Kısmet, Şaban Oğlu Şaban, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 4 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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        4 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        4 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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