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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Pazar dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları 6 Ekim 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program ekranlara geldi. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar izleyicisiyle buluştu. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Güzel Aşklar Diyarı, Now'da Kirli Sepeti, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Ekim reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 08:16 Güncelleme: 07.10.2024 - 08:16
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        6 Ekim Pazar akşamı Show TV’de Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de Güzel Aşklar Diyarı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye, NOW TV’de Kirli Sepeti ekranlara geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 6 Ekim 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

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        6 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        6 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        6 EKİM 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        6 EKİM 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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