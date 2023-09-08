Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Eylül AB ve Total reyting sonuçları
Dünün reyting sonuçları 7 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen; Aldatmak, Dilek Taşı, MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz yapımları ile belirleniyor. İşte 7 Eylül reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
Giriş: 08.09.2023 - 07:50 Güncelleme: 08.09.2023 - 07:50
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Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 3 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen; Aldatmak, Dilek Taşı, MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 7 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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7 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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7 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut