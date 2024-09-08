Reyting sonuçları merak ediliyor. Kanal D ekranlarında Hızlı ve Öfkeli 8, Show TV’de Güldür Güldür Show tekrar, Star TV'de ise Yalı Çapkını tekrar bölümü ile ekranlarda yer aldı. Dizilerin, yarışma programlarının ve haber bültenlerinin ilk sıralarda yer aldıkları reytinglerde 7 Eylül reyting sonuçlarına göre en çok izlenen belli oldu mu? Peki, dün en çok hangi kanal izlendi? İşte detaylar