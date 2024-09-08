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        Haberler Bilgi Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Eylül dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları: 7 Eylül dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları bir önceki günün en çok izlenen programı hakkında bilgi veriyor. Bilindiği üzere her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 7 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Peki 7 Eylül dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu, dün en çok ne izlendi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 08:06 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:35
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        Reyting sonuçları merak ediliyor. Kanal D ekranlarında Hızlı ve Öfkeli 8, Show TV’de Güldür Güldür Show tekrar, Star TV'de ise Yalı Çapkını tekrar bölümü ile ekranlarda yer aldı. Dizilerin, yarışma programlarının ve haber bültenlerinin ilk sıralarda yer aldıkları reytinglerde 7 Eylül reyting sonuçlarına göre en çok izlenen belli oldu mu? Peki, dün en çok hangi kanal izlendi? İşte detaylar

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        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı” yer aldı. Total’de 2. sırada tv8’de ekranlara gelen “MasterChef Türkiye” yer aldı.

        AB’de 1. sırada “Gönül Dağı” yer aldı. AB’de 2. sırada “MasterChef Türkiye” yer aldı. AB 3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.

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        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNGLER NASILDI?

        Totalde reytin listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye yer aldı. Totalde ikinci sıradaki NOW Ana Haber Hafta Sonu'nu, üçüncü sırada yer alan Güldür Güldür show tekrarı izledi.

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