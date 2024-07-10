Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu?
Reyting sonuçlarında zirveyi kimin aldığı, gündüz kuşağında hangi programların öne çıktığı araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin izlenme oranları belli oluyor. Peki, düne ait reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 9 Temmuz Salı gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar
Reyting sonuçları, televizyon seyircilerinin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam ekranlara gelen diziler, programlar ve ana haber bültenleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. TRT1'de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması 'İspanya-Fransa' Tv8'de MasterChef yayınlandı. İşte, reyting sonuçları ile dünün 9 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...
9 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Avusturya Türkiye UEFA EURO 20254 Karşılaşması, ikinci sırada Romanya Hollanda Karşılaşması, üçüncü sırada Euro 2024 Kupa Saati yer aldı.
AB'de birinci sırada Avusturya Türkiye UEFA EURO 20254 Karşılaşması, ikinci sırada Romanya Hollanda Karşılaşması, üçüncü sırada Euro 2024 Kupa Saati yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Avusturya Türkiye UEFA EURO 20254 Karşılaşması, ikinci sırada Romanya Hollanda Karşılaşması, üçüncü sırada Euro 2024 Kupa Saati yer aldı.