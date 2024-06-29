Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına birinci kim oldu?
Reyting sonuçları ile ekrana gelen yapımlar arasında birinci belli oluyor. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması belli oluyor. 28 Haziran Cuma Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Aranan Adam, ATV'de İstila, Star TV'de Öldür Beni Sevgilim yayınlandı. İzledikleri yapımların reyting sıralamasını merak edenler 28 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı merak ediyor. Peki 28 Haziran Cuma dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte Total, AB sıralaması ve dünün birincisi
Reyting sonuçları, 29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımların izleyicileri tarafından araştırılıyor. Gün boyunda birçok dizi, ana haber bülteni ve program yayınlanırken hepsi reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için mücadele verdi. Dün akşam Arka Sokaklar, Aranan Adam, İstila seyircisi ile buluştu. İşte, 28 Haziran reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 28 HAZİRAN CUMA
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Hollanda Fransa UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Polonya Avusturya UEFA EURO 2024 Karşılaşması, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.
AB'de birinci sırada Hollanda Fransa UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Polonya Avusturya UEFA EURO 2024 Karşılaşması, üçüncü sırada Euro 2024 Kupa Saati yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Hollanda Fransa UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Polonya Avusturya UEFA EURO 2024 Karşılaşması, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 HOLLANDA-FRANSA EUFA EURO 2024 KARSILASMASI TRT 1
2 POLONYA-AVUSTURYA EUFA EURO 2024 KARSILASMASI TRT 1
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 MASTERCHEF TURKIYE TV8
5 ESRA EROL'DA ATV
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D
7 EURO 2024 KUPA SAATI TRT 1
8 VAHSETIN CAGRISI (Y.S) ATV
9 SLOVAKYA-UKRAYNA UEFA EURO 2024 KARSILASMASI TRT 1
10 NOW ANA HABER NOW
11 KANAL D ANA HABER KANAL D
12 ATV GUN ORTASI ATV