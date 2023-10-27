Gözler güncel reyting sonuçlarında! 26 Ekim AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 26 Ekim Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri sonuçları yakından takip ediyor. Yalı Çapkını, Aldatmak ve MasterChef All Star reytinglerde ilk sıralara yerleşti. İşte 26 Ekim reyting sonuçları...
26 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Milli Yas nedeniyle yayınlanamayan Yalı Çapkını geçtiğimiz akşam bir önceki hafta yayınlanacak olan bölümüyle ekrana geldi. Dün yayınlanan bölümüyle Yalı Çapkını reytinglerde ilk sıraya yerleşirken Aldatmak ve MasterChef All Star reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 26 Ekim reyting sonuçları:
26 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 YALI CAPKINI
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
3 ESRA EROL'DA
4 HUDUTSUZ SEVDA
5 YALI CAPKINI (OZET)
6 ALDATMAK
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
8 ATV ANA HABER
9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
10 ALDATMAK (OZET)
26 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI
1 YALI CAPKINI
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
3 ALDATMAK
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
6 YALI CAPKINI (OZET)
7 HUDUTSUZ SEVDA
8 SHOW ANA HABER
9 ATV ANA HABER
10 ALDATMAK (OZET)