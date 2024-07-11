Reyting sonuçları açıklanıyor! 10 Temmuz dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları ile birinci olan yapım belli oluyor. 10 Temmuz Çarşamba günü TRT 1'de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması Hollanda İngiltere maçı, Güldür Güldür Show, Aile Şerefi, Biricik Sevgilim gibi yapımlar ekrana geldi. Peki güncel reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Temmuz dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması birincisi
Reyting sonuçları televizyon seyircisi tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birçok dizi ve film yayınlanırken 10 Temmuz akşamı Güldür Show, Aile Şerefi, Biricik Sevgilim ekrana geldi. Bu noktada Total, AB sıralama ile hangi yapımın birinci gelip gelmediğini merak konusu oluyor. İşte 10 Temmuz AB ve total reyting sonuçları sıralaması
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye, ikinci sırada NOW Ana Haber, üçüncü sırada Turnike yer aldı.
AB'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada NOW Ana Haber, üçüncü sırada Güldür Güldür Show tekrar bölümü yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada NOW Ana Haber, üçüncü sırada Turnike yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 NOW ANA HABER NOW
3 TURNIKE KANAL D
4 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) STAR TV
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 KANAL D ANA HABER KANAL D
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 TENET (Y.S) ATV
9 GELINIM MUTFAKTA KANAL D
10 YANLIS ANLAMA 2 (T.S) NOW