Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 11 Kasım AB ve Total reyting sonuçları
Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 11 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen; Kardeşlerim, Gönül Dağı, Adım Farah, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 11 Kasım Cumartesi reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen; Kardeşlerim, Gönül Dağı, Adım Farah, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 11 Kasım Cumartesi 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
11 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reytingler açıklandığında haberimize eklenecektir.
11 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI