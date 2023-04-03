"2 Nisan Pazar dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıtını arıyor. Dün akşam yayınlanan Başım Belada, Güzel Günler, Teşkilat, Yargı, Survivor, Kim Milyoner Olmak İster yapımlarının ardından reyting sıralaması izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, 2 Nisan 2023 güncel reyting sonuçları ve sıralama...