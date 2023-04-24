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Reyting sonuçları açıklandı! 23 Nisan Pazar dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları arasından belirleniyor. 23 Nisan Pazar günü Ego, Güzel Günler, Teşkilat ve Yargı yapımlarının eski bölümleri dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için mücadele verdi. İşte 23 Nisan Pazar dünün reyting sonuçları...

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  • Reyting sonuçları açıklandı! 23 Nisan 2023 Pazar dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sonuçlarına göre günün birinci olan yapımı belirleniyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin yerine eski bölümleri ekrana geldi. İşte 23 Nisan Pazar dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım...
  • Reyting sonuçları açıklandı! 23 Nisan 2023 Pazar dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    23 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    23 Nisan Pazar akşamı ekran gelen yapımların reyting sonuçları açıklandı.

    Total'da 1. sırada Teşkilat, 2. sırada Survivor ve 3.sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yapımları yer aldı.

    AB reyting sıralamasına göre ise 1. Teşkilat, 2. Kim Milyoner Olmak İster ve 3. ise EGO oldu.
  • Reyting sonuçları açıklandı! 23 Nisan 2023 Pazar dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

    Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

     

    AB'de 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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