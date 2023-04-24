23 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

23 Nisan Pazar akşamı ekran gelen yapımların reyting sonuçları açıklandı.

Total'da 1. sırada Teşkilat, 2. sırada Survivor ve 3.sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yapımları yer aldı.

AB reyting sıralamasına göre ise 1. Teşkilat, 2. Kim Milyoner Olmak İster ve 3. ise EGO oldu.