25 Temmuz Salı AB ve total reyting sonuçları açıklanıyor!
Dünün reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 25 Temmuz Salı günü Show TV ekranlarında Güldür Güldür, Kanal D ekranlarında Dönence, TV8'de ise MasterChef All Star gibi yapımlar izleyiciyle buluştu. İşte 25 Temmuz dünün AB ve total reyting sıralamasında zirve mücadelesi...
Giriş: 26.07.2023 - 08:35
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Dün akşam televizyon ekranlarında; Güldür Güldür, Dönence, MasterChef All Star yapımlarının ardından reyting sıralaması izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 25 Temmuz Salı 2023 dünün reyting sonuçları ve güncel sıralama...
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut