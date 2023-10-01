Reyting sonuçları açıklanıyor! 30 Eylül 2023 Reyting sıralamasında kim birinci oldu, en çok hangi dizi izlendi?

Reyting sonuçları açıklanıyor! 30 Eylül 2023 Reyting sıralamasında kim birinci oldu, en çok hangi dizi izlendi?

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12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları belli olmak üzere. AB ve totalde kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı günde oluşan sıralamaya ilişkin bilgileri bir araya getiriyoruz. İşte; MasterChef, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi birbirinden eğlenceli ve heyecanlı yapımların rekabetinin sonuçları...