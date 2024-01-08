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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak 2024 Pazar dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım...

        Dünün reyting sonuçları, 7 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen; Kirli Sepeti, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı, Yıldızlar Bana Uzak ve MasterChef Türkiye All Star yapımlarına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. İşte 7 Ocak Pazar reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 08:12 Güncelleme: 08.01.2024 - 08:12
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        Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Ocak Pazar akşamı yayınlanan Kirli Sepeti, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı, Yıldızlar Bana Uzak ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 7 Ocak 2024 Pazar dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Total ve AB 7 Ocak Pazar dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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        31 ARALIK GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI

        Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel",

        2. sırada Kanal D'de yayınlanan "Milli Piyango Yılbaşı Özel",

        3.sırada "Gülbin Tosun İle Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

        AB'de ise 1.sırada "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel",

        2.sırada Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show",

        3.sırada "Milli Piyango Yılbaşı Özel" yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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