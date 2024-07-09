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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklanıyor! 8 Temmuz AB ve total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 8 Temmuz AB ve total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon seyircisi tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birçok dizi ve film yayınlanırken 8 Temmuz Pazartesi Show TV'de Güldür Güldür Show, Now TV'de Recep İvedik 3, ATV'de ise yabancı film Panama ilk kez yayınlandı. Total, AB sıralama ile hangi yapımın birinci gelip gelmediğini merak konusu oluyor. İşte 8 Temmuz AB ve total reyting sonuçları hakkında detaylı bilgi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 07:52 Güncelleme: 09.07.2024 - 07:52
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        Reyting sonuçları, 8 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan yapımların takipçileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında televizyon ekranlarında pek çok film ve dizi yayınlanırken reytinglerde birinci olabilmek için mücadele etti. Peki güncel reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 8 Temmuz 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

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        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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        GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Yalan - KANAL D

        Portekiz-Slovenya UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

        MasterChef Türkiye - TV 8

        Fransa Belçika UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

        NOW Ana Haber

        Yalan (Özet) - KANAL D

        SHOW TV Ana Haber

        Emeklilik Planı - ATV

        Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV

        Kolpaçino 3. devre - STAR TV

        1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Portekiz-Slovenya UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

        Fransa Belçika UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

        MasterChef Türkiye - TV 8

        Yalan - KANAL D

        NOW Ana Haber

        EURP 2024 Kupa Saati - TRT 1

        Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV

        3'te 3 - TRT 1

        Emeklilik Planı - ATV

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