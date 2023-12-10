Reyting sonuçları açıklanıyor! 9 Aralık 2023 Cumartesi dünün reyting sonuçları ile hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor! 9 Aralık 2023 Cumartesi dünün reyting sonuçları ile hangi dizi birinci oldu?

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Reyting sonuçları, bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Dün akşam Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim ve MasterChef Türkiye All Star reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. AB ve total sıralamasına göre birinci olan dizi ve programlar televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte, 9 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...