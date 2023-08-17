16 Ağustos reyting sonuçları AB ve total sıralama! Hangi yapım kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 16 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Maviye Sürgün, Yaz Şarkısı ve Benim Güzel Ailem gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 16 Ağustos reyting sonuçları...
16 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Maviye Sürgün, Yaz Şarkısı ve Benim Güzel Ailem gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
16 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
16 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
16 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 DONENCE KANAL D
3 FOX ANA HABER FOX
4 DONENCE (OZET) KANAL D
5 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1
6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
10 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D