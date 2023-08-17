REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR| AB ve total reyting sonuçları 16 Ağustos: Maviye Sürgün, Yaz Şarkısı ve Benim Güzel Ailem

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR| AB ve total reyting sonuçları 16 Ağustos: Maviye Sürgün, Yaz Şarkısı ve Benim Güzel Ailem

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16 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Maviye Sürgün, Yaz Şarkısı ve Benim Güzel Ailem gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

16 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.