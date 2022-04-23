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22 Nisan Cuma reyting sonuçları açıklanıyor... AB-ABC-Total reyting sıralaması

22 Nisan Cuma günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve yarışmalardan hangisinin en çok izlendiği merak ediliyor. 22 Nisan Aziz, Arka Sokaklar, Kaderimin Oyunu, Aşk Mantık İntikam, Yalnız Kurt, Survivor All Star diziler ve programlar Cuma akşamındaki yarışta kıyasıya mücadele verdi. İşte 22 Nisan 2022 Reyting sonuçları

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    Reyting sonuçları açıklanıyor... Dün akşam reytinglerde kim birinci oldu? 22 Nisan Cuma AB, TOTAL, ABC reyting sonuçları...

    22 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki, dün akşam reytinglerde kim birinci oldu? İşte 22 Nisan reyting sonuçları hakkında...

     
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    Reyting sonuçları açıklanıyor... Dün akşam reytinglerde kim birinci oldu? 22 Nisan Cuma AB, TOTAL, ABC reyting sonuçları...

    22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR...

    22 Nisan Cuma tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanıyor. Dün gece TV'de yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları dizi severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre 22 Nisan Cuma retyting sıralaması henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak. 
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    Reyting sonuçları açıklanıyor... Dün akşam reytinglerde kim birinci oldu? 22 Nisan Cuma AB, TOTAL, ABC reyting sonuçları...
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    Reyting sonuçları açıklanıyor... Dün akşam reytinglerde kim birinci oldu? 22 Nisan Cuma AB, TOTAL, ABC reyting sonuçları...

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