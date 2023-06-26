25 Haziran Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle MasterChef All Star, Teşkilat ve Vermem Seni Ellere gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 25 Haziran reyting sonuçları: