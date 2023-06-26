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Reyting sonuçları belli oldu! 25 Haziran AB ve total reyting sıralaması

25 Haziran reyting sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından AB ve total reyting sıralaması da netleşti. Bilindiği üzere sezon dizilerinin final yapmasının ardından özellikle sinema filmleri reytinglerde ilk sıralara yerleşti. MasterChef All Star, Teşkilat ve Vermem Seni Ellere ise ilk reytinglerde ilk sıraya yerleşti. İşte 25 Haziran reyting sonuçları AB ve total sıralama...

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  • Reyting sonuçları belli oldu! 25 Haziran AB ve total reyting sıralaması: MasterChef All Star, Teşkilat ve Vermem Seni Ellere

    25 Haziran Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle MasterChef All Star, Teşkilat ve Vermem Seni Ellere gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

    İşte 25 Haziran reyting sonuçları:
  • Reyting sonuçları belli oldu! 25 Haziran AB ve total reyting sıralaması: MasterChef All Star, Teşkilat ve Vermem Seni Ellere

    25 HAZİRAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

     

    VERMEM SENI ELLERE ATV

    TESKILAT TRT 1

    MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

    FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

    KORKUSUZ KORKAK (T.S) SHOW TV

    DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) (TKR) STAR TV

    YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

    DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) STAR TV

    SHOW ANA HABER SHOW TV

    ATV ANA HABER ATV
  • Reyting sonuçları belli oldu! 25 Haziran AB ve total reyting sıralaması: MasterChef All Star, Teşkilat ve Vermem Seni Ellere

    25 HAZİRAN AB REYTİNG SONUÇLARI

    MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

    TESKILAT TRT 1

    VERMEM SENI ELLERE ATV

    FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

    DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) STAR TV

    LABIRENT ALEV DENEYLERI (Y.S) KANAL D

    DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) (TKR) STAR TV

    ATV ANA HABER ATV

    KORKUSUZ KORKAK (T.S) SHOW TV

    YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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