Reyting sonuçları 4 Nisan Salı günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş reyting yarışında rakiplerini zorladı. Üçüncü bölümüyle ekrana gelen Aile, diğer dizileri reyting sıralamasında geride bıraktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

4 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığuında sizlerle paylaşacağız.