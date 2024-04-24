Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, program ve ana haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Salı gününün en çok izlenen yapımları reyting sonuçları ile belli oluyor. Reytinglerde birincilik yarışı devam ederken dün akşam SHOW TV'de sevilen dizi Bahar izleyicisiyle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 23 Nisan 2024 Salı gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...