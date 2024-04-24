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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları ile 23 Nisan 2024 Salı dünün AB ve total reyting sıralaması (Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani)

        Reyting sonuçları açıklanıyor... 23 Nisan Salı dünün AB ve Total reyting sonuçları

        Reyting sonuçları ile televizyonda yayınlanan dizi, program ve ana haberlerin izlenme oranı belirleniyor. Dün akşam SHOW TV'de ilgiyle takip edilen dizi Bahar ekranlara gelirken; diğer kanallarda Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizileri seyirciler ile buluştu. İşte, 23 Nisan 2024 Salı dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 08:33 Güncelleme: 24.04.2024 - 08:33
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        Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, program ve ana haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Salı gününün en çok izlenen yapımları reyting sonuçları ile belli oluyor. Reytinglerde birincilik yarışı devam ederken dün akşam SHOW TV'de sevilen dizi Bahar izleyicisiyle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 23 Nisan 2024 Salı gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...

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        23 NİSAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Nisan Salı akşamına dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        23 NİSAN 2024 SALI AB REYTİNG SONUÇLARI

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