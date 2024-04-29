Televizyondaki dizi, program ve ana haberlerin ne kadar izlendiğini ortaya koyan reyting sonuçları her sabah açıklanıyor. Dünün reyting sonuçları izlediği yapımların izlenme oranını merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 28 Nisan 2024 Pazar gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...