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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| Yeni haftanın ilk reyting sonuçları! 6 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Yeni haftanın ilk reyting sonuçları! 6 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 6 Kasım günü ekrana gelen yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Ömer, Safir ve final bölümüyle ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu reytinglerde ilk sıralarda yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 6 Kasım AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 08:18 Güncelleme: 07.11.2023 - 08:18
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        Reyting sonuçları 6 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Ömer, Safir ve final bölümüyle ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        Hemen belirtelim ki AB ve total reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        2

        6 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        6 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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