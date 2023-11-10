Reyting sonuçları 9 Kasım AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 9 Kasım Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star ve Aldatmak gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 9 Kasım reyting sonuçları...
Reyting sonuçları 9 Kasım Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz Perşembe akşamı yayınlanan Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
9 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
9 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
9 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI