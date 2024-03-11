Her gün kanallarda birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. Dizilerin ve programların izlenme oranı yayın ömrünü belirliyor. Her sabah bir önceki güne ilişkin reyting sonuçları, AB ve total kategorilerinde paylaşılıyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 10 Mart Pazar dünün total ve AB reyting sıralaması...