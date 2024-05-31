Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reytinglerde birincilik yarışı! 30 Mayıs 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve total sıralaması

        Reytinglerde birincilik rekabeti! 30 Mayıs Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve total sıralaması

        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 30 Mayıs Cuma günü birçok dizi, yarışma ve haber programları dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Dün akşam kuşağında ekrana gelen İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Aldatmak ile Survivor All Star total ve AB reyting sıralaması merak ediliyor. İşte, 30 Mayıs 2024 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 08:16 Güncelleme: 31.05.2024 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyonun nabzını tutmak ve izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını araştırıyor. Reyting sonuçları ile her sabah bir önceki günün dizi, program ve izlenme oranları belirleniyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 30 Mayıs 2024 Perşembe gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        2

        30 MAYIS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 30 Mayıs Perşembe gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        3

        30 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor