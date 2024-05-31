Televizyonun nabzını tutmak ve izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını araştırıyor. Reyting sonuçları ile her sabah bir önceki günün dizi, program ve izlenme oranları belirleniyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 30 Mayıs 2024 Perşembe gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...