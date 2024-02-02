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        Haberler Televizyon Reytinglerde heyecan dolu yarış! 1 Şubat reyting sonuçları AB ve total sıralama: İnci Taneleri, Survivor All Star ve Aldatmak

        Reytinglerde heyecan dolu yarış! 1 Şubat reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 1 Şubat AB ve total sıralaması magazin gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen İnci Taneleri, Survivor All Star ve Aldatmak gibi yapımlar reyting yarışında rakiplerini zorladı. İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:38
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        Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. İlk bölümüyle ekrana gelen İnci Taneleri ikinci bölümüyle ilginin odağı oldu. Öte yandan Güldür Güldür Show, Survivor All Star ve Aldatmak rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 25 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        1 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        İNCİ TANELERİ

        SURVIVOR ALL STAR

        İNCİ TANELERİ (ÖZET)

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

        HUDUTSUZ SEVDA

        ESRA EROL'DA

        SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

        ALDATMAK

        ATV ANA HABER

        SURVIVOR ALL STAR

        3

        1 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI

        İNCİ TANELERİ

        İNCİ TANELERİ (ÖZET)

        SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

        SURVIVOR ALL STAR

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

        İNCİ TANELERİ (TEKRAR)

        HUDUTSUZ SEVDA

        KANAL D ANA HABER

        ALDATMAK

        ESRA EROL'DA

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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