Reytinglerde Kızılcık Şerbeti rüzgarı! 19 Ocak AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Survivor All Star birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 19 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Giriş: 20.01.2024 - 08:58 Güncelleme: 20.01.2024 - 08:58
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Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Survivor All Star gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 19 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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19 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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19 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer