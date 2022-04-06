5 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Baba, Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. 5 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.