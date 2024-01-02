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        Haberler Televizyon Reytinglerde yılbaşı rüzgarı: 1 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: Safir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyuubi

        Reytinglerde yılbaşı rüzgarı: 1 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi akşamı yılbaşı tatili nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Safir reyting yarışında öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu. İşte 1 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 08:04 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:04
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        Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi akşamı birçok yapımın yılşbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmemesi nedeniyle farklı bir yarışa sahne oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 1 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        1 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        1 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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