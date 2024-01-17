Reytinglerde zirve yarışı! 16 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 16 Ocak Salı akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Aile, Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 16 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Giriş: 17.01.2024 - 08:23 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:23
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Reyting sonuçları 16 Ocak Salı akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Salı akşamı ekrana gelenAile, Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 16 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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16 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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16 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer