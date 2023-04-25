Merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam Ömer, Yasak Elma ve Alparslan Büyük Selçuklu gibi yapımlar başta olmak üzere birçok kanalda çeşitli programlar, diziler, filmler yayınlandı. Düne ilişkin reyting tablosu ise açıklandı. İşte, 24 Nisan 2023 reyting sıralaması ve günün birincisi olan yapım...