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        Haberler Televizyon Reytinglerde zirve yarışı! 31 Ağustos AB ve total reyting sıralaması: Kendi Düşen Ağlamaz, Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star

        Reytinglerde zirve yarışı! 31 Ağustos AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları her gün olduğu gibi bugün de günün en çok merak edilenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen Kendi Düşen Ağlamaz, Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. İşte 30 Ağustos reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 08:41 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:41
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        31 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Kendi Düşen Ağlamaz, Güldür Güldür Show ve MasterChef All gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

        31 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB ve total reyting sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        31 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        31 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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