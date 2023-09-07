Reytinglerde zirve yarışı! 6 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 6 Eylül Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. İşte 6 Eylül reyting sonuçları...
R3eyting sonuçları 6 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki MasterCherf All Star ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Ancak henüz 6 Eylül reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
6 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
6 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI