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        Haberler Televizyon REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI| 6 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama: Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star

        Reytinglerde zirve yarışı! 6 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 6 Eylül Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. İşte 6 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 08:31 Güncelleme: 07.09.2023 - 08:31
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        R3eyting sonuçları 6 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki MasterCherf All Star ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Ancak henüz 6 Eylül reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        6 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        6 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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