Av. Dr. Rezan Epözdemir'den Yusuf Demir yorumu: Talimat değişikliği yapılabilir

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Yusuf Demir konusunu değerlendirdi.

Epözdemir, Habertürk'e yaptığı açıklamada, Yusuf Demir'in şu an için Türk statüsünde oynama ihtimalinin olmadığını ancak talimat değişikliği yapılması halinde bunun mümkün olacağını belirtti.

Rezan Epözdemir, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yusuf Demir meselesi kamuoyunda çok tartışılıyor. Türk statüsünde oynayıp oynayamayacağı tartışılıyor. Tabi mevcut TFF talimatlarına göre, Yusuf’un Türk statüsünde oynaması şu an için mümkün değil. 2015 yılında yapılmış bu talimat…

Talimatları TFF yönetim kurulu yapar, statü değişiklikleri ise TFF Genel Kurulu'nda yapılır. Dolayısıyla yönetim kurulu ilk toplantısında benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için bir talimat değişikliği yapabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan bütün oyuncuların herhangi bir oyuncunun yerli statüsünde oynayabileceği yönünde bir talimat değişikliği yaparsa sorunu çözer… Dolayısıyla değiştirilmesi çok zor değildir. Eğer bu talimat adaletsizliğe sebebiyet veriyorsa mutlaka bu sorunun çözümüne dair irade ortaya konulmalıdır.

Başvurulabilecek hukuk yoluna gelirsek, burada Galatasaray’ın önce TFF yönetim kuruluna başvuru yapması gerekiyor. Reddedilirse TFF Tahkim Kurulu'na itiraz etmesi gerekir. Anayasanın 59. maddesinin 2. fıkrasına göre de bu konuda Tahkim Kurulu'nun bu konuda yetkili olduğu ve kararlarının adli yargı yoluna kapalı olduğu net şekilde düzenlenmiştir.”