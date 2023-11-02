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        Haberler Ekonomi Para Rezervler 32 haftanın zirvesinde - Para Haberleri

        Rezervler 32 haftanın zirvesinde

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 435 milyon dolar artışla 126 milyar 560 milyon dolara yükselerek, 32 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:42
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        TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, 27 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 155 milyon dolar azalışla 82 milyar 412 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervler, 20 Ekim'de 82 milyar 567 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Söz konusu dönemde altın rezervleri 590 milyon dolar artarak, 43 milyar 558 milyon dolardan 44 milyar 148 milyon dolara yükseldi.

        Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 435 milyon dolar artışla 126 milyar 125 milyon dolardan 126 milyar 560 milyon dolara çıkarak 32 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Toplam rezervlerde mayıs sonundan 27 Ekim ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 28 milyar 102 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

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