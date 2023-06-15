Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 15'inci katında yangın çıktı
ABONE OL

Kağıthane'de rezidansta çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 15'inci katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Olayda binanın üst katlarında mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 15'inci katında yangın çıktı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kağıthane'de 15 katlı rezidansın çatı katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre yangın, Cendere Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı rezidansın çatı katında saat 13.30 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangın rezidansın çatı katında lokanta bacasının alev alması nedeniyle çıktı. Binadan duman yükseldiğini fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.

Rezidansta balkonlara çıkarak yardım bekleyenler merdiven yardımıyla tek tek kurtarıldı. Çocuklarıyla dışarı çıkan aileye sağlık ekipleri yardımcı oldu.

Bir kişinin de kedisini alarak dışarı çıktığı görüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ekrem İmamoğlu davasında son dakika gelişmesi: Gelecek celse... - En son haberler
GÜNDEM İmamoğlu davasında ilk duruşma görüldü
1961 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1961 Yılında Doğan Birisi 2023'te Kaç Yaşında Oluyor?
GÜNDEM 1961 doğumlu kaç yaşında olur?
1960 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1960 Yılında Doğan Birisi 2023'te Kaç Yaşında Oluyor?
GÜNDEM 1960 doğumlu kaç yaşında olur?
14 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
GÜNDEM 14 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Son dakika haberler: İstanbul'da 64 yaşındaki diş hekimini 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
GÜNDEM Kadın diş hekimini 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü! ...
Okullarda yarın "karne zili" çalacak
GÜNDEM Okullarda yarın "karne zili" çalacak
Mayıs ayı konut satış rakamları
GÜNDEM Mayıs ayı konut satış rakamları
İstanbul'da kara para aklama çetesine yapılan baskın kamerada! - Güncel haberler
GÜNDEM Kara para aklama çetesine yapılan baskın kamerada!
İskenderun'da konteyner talebinin yüzde 85'i karşılandı
GÜNDEM İskenderun'da konteyner talebinin yüzde 85'i ...
Son dakika haberi: 35 yaşındaki polisin ölümünde sır perdesi aralandı! Katil, çocukluk arkadaşıymış... - Haberler
GÜNDEM Olay yerinde ağlamıştı! Çocukluk arkadaşına 25 yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.