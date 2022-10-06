STAT: Skonto Stadı
HAKEM: Radu Petrescu
SAAT: 22.00
YAYIN: TV8,5
RFS: Steinbors, Jatta, Jogodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Panic, Saric, Mares, Simkovic, Emerson, Ilic
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Aleksic, Mahmut, Deniz, Traore, Serdar, Okaka
Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.
Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.
A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek.
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