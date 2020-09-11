RH Bandırmaspor'da 2020-2021 futbol sezonunun ilk maçı olan Ümraniyespor deplasmanı için hazırlıklar tamamlanırken, bordo-beyazlılar yarın oynanacak maç için İstanbul'a yola çıktı.
Bordo-beyazlı kafilede maç öncesinde yaptırılan Covid-19 testlerinde ise iki futbolcunun sonuçları pozitif çıktı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Düzenli olarak yapılan COVID-19 testlerimiz sonucunda iki futbolcumuzun testi pozitif çıktığı için Ümraniyespor maç kadrosuna alınmamıştır. COVID testi pozitif çıkan futbolcularımızın kritik bir durumu bulunmamakla birlikte karantina sürecini tamamladıktan sonra takımımıza tekrar katılacaktır" denildi.
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