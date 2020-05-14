"Rhinos Back in Town" sergisi Maslak'ta kapılarını açtı

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Nef'ten yapılan açıklamaya göre, Maslak'ta 1500 metrekarelik dev bir alanda faaliyet gösteren Masterpiece Hall’de Eylül başına kadar sürecek sergi Nef’in desteği ile online da gezilebilecek. Sergi dünyanın 6’ıncı büyük kitlesel yok oluş evresinde oluşunu, soyu tükenen gergedanlar üzerinden irdeliyor.

Üç yıl üst üste Türkiye’nin en beğenilen gayrimenkul şirketi seçilen ve Türkiye’nin en değerli 100 markası arasında yer alan tek gayrimenkul şirketi olan Nef sayesinde evlere gidebilen sergi, Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşiyor. Sanatçı Özge Günaydın’ın, doğa ile yüzeysel olarak kurduğumuz ya da kuramadığımız ilişkiyi, içinde bulunduğumuz zaman dilimine bağlı olarak düşünsel ve sezgisel olarak ele aldığı sergi, sanat Yönetmeni Ayça Okay tarafından organize edildi. Müziklerini Fransız besteci ve prodüktör Charles Mondon’un yaptığı "Rhinos Back in Town" sergisi resim, heykel, dijital manipülasyon, enstalasyon, video art ve görüntü yönetmenliği Ersan Bayraktar’a ait bir belgeselden oluşuyor.

Bu kapsamlı serginin en büyük özelliği ise konukların 5 duyusuna da hitap edecek olması. İzleyicilerin göreceği, duyacağı, dokunacağı, koklayacağı ve hatta tadacağı bir tasarım olarak düşünülen proje, bilinçaltımızda tahribata yol açan modern hayatın yarattığı olumsuz duruma sanatın evrensel dili ile dikkat çekmeyi hedefliyor.

Proje ayrıca ilk kez kendine has özel bir kokusu olan bir sergi olarak da benzerlerinden ayrılıyor. Doğal kokuların psikolojik etkileri ve kokunun medeniyetler üzerindeki önemi gibi araştırmalara devam eden, Koku Kültürü Derneği’nin kurucusu Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül tarafından tasarlanan sergi kokusu galeriyi ziyaret edenleri eski zamanların kırsal alanlarına götürecek.

Sergisi pandemi sonrası hayat normale döndüğünde Maslak-Masterpiece Hall’da randevu sistemi ile gezilebilecek. Bir çeşit tanıklık etme süreci olarak kurgulanan yapıtların, kendi gerçeğini unutarak doğadan uzaklaşan insana kendini hatırlatması beklenen sergi Eylül başına kadar her gün 11.00-20.00 saatleri arasında görülebilecek.