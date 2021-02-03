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Ricardo Sa Pinto: Bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum

Süper Lig´in 23´üncü haftasında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK´yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu

Ricardo Sa Pinto: Bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Kazandığımız için mutluyuz, kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun ilk yarısı ortada geçmesine rağmen bana göre 3 tane net gol pozisyonumuz vardı. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Maç maç üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi.

"İNŞALLAH BIGLIA´NIN YOKLUĞUNU YAŞAMADAN YOLA DEVAM EDERİZ"

Atılay Canel, ligin 24´üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta cezası sebebiyle görev alamayacak Biglia´nın yokluğunda nasıl bir maç olacağı yönündeki soruya, "Karagümrük formasını giyen arkadaşlar ellerinden geldiği kadar görevlerini yaparlar. İnşallah Biglia´nın yokluğunu yaşamadan yola devam ederiz" diye konuştu.

"LENS ANTRENMANLARA GÖRE KADROYA GİREBİLİR"

Kaleci Viviano´nun sakatlığı bulunduğunu ifade eden Atılay Canel, Aykut´un ise performansının maç maç üzerine koyarak devam ettiğini söyledi. Canel, Beşiktaş´tan kadroya dahil edilen Lens için ise "En kısa zamanda kadroda yer alır. Bizimle antrenmanalar başladı. Yarın ve cumartesi günkü antrenmanlara göre kadroya girebilir" şeklinde konuştu.

RICARDO SA PINTO: BU SONUCU HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ise "Her zamanki oynadığımız sistemdi bu 3-5-2. Hiçbir şey değiştirmedik. Ben takımın iyi şeyler yaptığını gördüm, fırsatlar yakaladık ama gol atamadık. İlk yarının sonunda Dicko´yu kaybettik, Muhammet Demir de yok. Ofansif anlamda bize çok yardımcı olan oyuncular. Felipe de sakattı, yeni döndü, diğerleri gibi oyunun temposunu yakalayamadı. Kenan daha çok defans arkasında olan bir oyuncu. Sadece bizim eksikliğimiz son vuruşları yapmak, gol atmak. Geçen hafta Galatasaray maçında da aynısı olmuştu. İyi oynadık, rakibin bizden iyi oynadığını düşünmüyorum. Bizim gibi mücadele ettiler, kazanmak için çaba gösterdi. Tabii ki bizim de ortalara dikkat etmemiz gerekiyor. Rakip de bu anlamda şanslıydı, ilk golde bize çarparak gol oldu. İkincisinde orta kesmek istediler gol oldu. Bu tarz pozisyonları kontrol alına alırsak, defans anlamında da daha iyi oluruz. Maçta olanları ve bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum" dedi.

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