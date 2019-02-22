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Richard Branson'ın Venezuela sınırındaki yardım konseri yaklaşırken gerilim artıyor

İngiliz milyarder Richard Branson, kendini Venezuela devlet başkanı olarak ilan eden muhalefet lideri Guaido'ya destek için Cuma günü Kolombiya'nın Venezuela sınırında yardım konseri düzenleyecek. Venezuela lideri Maduro ise sınırın diğer tarafında bir konser gerçekleştiriyor. Maduro aynı zamanda insani yardım girişini engellemek için Brezilya sınırını kapadı.

Giriş: 22.02.2019 - 11:53 | Güncelleme:
- AFP

Venezuela sınırının iki yakasında Cuma günü düzenlenecek iki farklı konser, ülkedeki gerilimin ve kutuplaşmanın ne kadar yükseldiğini gösteriyor.

İngiliz milyarder Richard Branson, kendini Venezuela devlet başkanı olarak ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'ya destek için Cuma günü Kolombiya'da Venezuela sınırına yakın bir alanda insani yardım konseri düzenleyecek.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise bu konsere 300 metre uzaklıkta bu sefer sınırın Venezuela tarafında rakip bir konser gerçekleştiriyor.

- Reuters
Richard Branson

İlk defa 1985 yılında rock müzisyeni Bob Geldof tarafından Etiyopya'daki kıtlığa destek çıkmak için düzenlenen Live Aid konserinden esinlenerek Venezuela Aid adı verilen konserde Cuma günü Juanes, Mana, Alejandro Sanz ve Juan Luis Guerra gibi müzisyenler sahne alacak.

1985 yılındaki Live Aid konserinde sahne alan Pink Floyd'un basçısı olan Roger Waters ise Richard Branson'ın bu etkinliğine karşı çıkarak Venezuela'nın rahat bırakılması çağrısında bulunmuştu.

https://twitter.com/rogerwaters/status/1097631133938913280

Brezilya sınırı kapatıldı

ABD öncülüğünde toplanan insani yardım Venezuela sınırının Kolombiya tarafında bir depoda tutuluyor.

Maduro ise insani yardımın ülkesine bir müdahale gerçekleştirilmesi için bahane olarak kullanıldığını öne sürüyor.

Bu yüzden Maduro Kolombiya sınırına asker yığarken ülkesinin Brezilya ile sınırını da kapadığını duyurdu.

Brezilya hükümeti ABD tarafından gönderilen gıda ve ilaç yardımlarının Venezuela sınırındaki Pacaraima ve Boa Vista'daki tutulduğunu belirtmişti.

Maduro, Kolombiya sınırının da kapatılabileceğini aktardı.

Muhalefet lideri Juan Guaido ise Venezuela'nın başkenti Caracas'tan 80 milletvekili ile yola çıkarak Kolombiya sınırına doğru harekete geçti.

- Getty Images
Guaido kamyonlarla ve otobüslerle yola çıktı, taraftarları tarafından uğurlandı.

Guaido, ne olursa olsun 23 Şubat Cumartesi günü insani yardımın Kolombiya sınırından Venezuela'ya sokulacağı iddiasında.

Binlerce Venezuelalının Guaido'ya destek olmak için sınıra gideceği belirtiliyor.

Guaido destekçilerinin insani yardımı ülkeye sokması planlanırken bunun için Kolombiya sınırını geçmeleri ve yeniden ülkelerine geri girmeleri gerekiyor.

Küba, Amerikan uçaklarının bölgeye geldiğini iddia ediyor

Küba, ABD'nin 'insani yardım kisvesi' altında Venezuela'ya müdahalede bulunmak için Karayipler'e özel kuvvetlerini konuşlandırdığını öne sürmüştü.

Ülkenin komünist gazetesi Granma'da yer alan hükümet açıklamasına göre, ABD askeri uçakları geçen hafta Puerto Rico ve Dominik Cumhuriyeti dahil olmak üzere bölgedeki stratejik yerlere iniş yaptı.

Küba'nın iddiaları arasında ABD'nin 'uluslararası koruma altında zorla insani yardım göndermeye çalışarak müdahale zeminini hazırladığı' da var.

- Reuters
Kolombiya'ya getirilen yardım kamyonları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Temsilcisi Elliott Abrams ise bunun 'bir yalan' olduğunu söyledi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan etmesinin üzerinden dört hafta geçti.

Trump liderliğindeki ABD dahil olmak üzere 50 ülke Guaido'yu başkan olarak tanıdı ve ülkenin erken seçimlere gitmesini talep etti.

Bu talebe direnen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun arkasında ise Çin, Rusya, Küba ve Türkiye gibi ülkeler var.

'İşgali meşru gösterme yolu'

BBC'ye konuşan Maduro, ülkesindeki krizin sorumlusunun ABD olduğunu söylemişti.

Maduro, Trump yönetimini "aşırı uçta görüşlere sahip bir çete" olarak nitelendirdi.

Maduro, ülkesine insani yardım gönderilmesine izin vermeme kararına gerekçe olarak insani yardımların, "ABD'nin işgalini meşru gösterme yolu" olduğunu söyledi; ABD'nin "savaş çığırtkanlığı" yaptığını belirtti.

Venezuela uzun zamandır bu yıl yüzde 10 milyonu aşması beklenen hiperenflasyon yüzünden büyük bir ekonomik krizin içinde.

Trump, Maduro'nun görevini bırakmamayı ısrar etmesi üzerine Venezuela'nın özellikle petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar açıklamıştı.

Perşembe günü ise muhaliflerin ABD'deki temsilcisi Gustavo Marcano, gazetecilere ABD'deki Venezuela büyükelçilikleri ve konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını aktardı.

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BBC TÜRKÇE

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