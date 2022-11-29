Brezilya Milli Takımı'nda forma giyen Richarlison, yaptığı bağışlarla, desteklerle ve iyiliklerle de sık sık adından söz ettiriyor. Zaten Brezilya'da gönülleri feth etmiş olan ünlü isim, art arda gol atmasının ardından gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.