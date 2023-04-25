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Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. İşte Dilmen'in sözleri...

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  • Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında, Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
  • Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

    "Fenerbahçe, evinde Giresunspor'dan bir gol az yemiş. Nasıl şampiyon olacaksın? Jorge Jesus'un hiçbir mazereti yok bu tablo karşısında. Fenerbahçe'nin bu kadar gol yemeye hakkı yok. Fenerbahçeliler üzgündür tabii, ben de üzgünüm. Ancak ligde son 3 aydır en iyi futbolu oynayan takım Galatasaray, sonra da Beşiktaş."
  • Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

    "Jesus, Samet'e de kötülük yapıyor. Kendisi aldırdı, 4 milyon euro civarında para verildi. Başka bir teknik direktör olsa Samet iş yapabilir ama Jesus'un sisteminde olmaz."
  • Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

    "Jesus hafta içi Arda Güler'e taktik verirken video paylaşıyor. Biz de yedik! O sana ders verir zaten oyunculuğuyla. Her oynadığı sürede seni mahçup ediyor. Arda'ya da sesleniyorum buradan; eğer Guardiola, Xavi gibi senin oyununa uygun hocaların yanına gitmeyeceksen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kal. Gidebiliyorsan git Manchester City'e yeni Bernardo Silva ol."
  • Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

    "Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir sezon var mıdır bilmiyorum. Kadıköy'de sürekli 3 gol ye, 4 gol ye. Bu ne böyle?"
  • Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

    "Fenerbahçe'nin takım kaptanı Mert Hakan, bu sezon 4. kez ilk 11 çıkmış. Takım kaptanı bu çocuk! Beşiktaş'ın orta sahasında kim oynar desek herkes aynı cevabı veriyor, Galatasaray da aynı şekilde. Fenerbahçe'de her maç farklı biri oynuyor orta sahada. Orta saha takımın kalbidir."
  • Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

    "Bugüne kadar Jorge Jesus'a tribünlerden hiçbir tepki olmadı. Bir Fenerbahçeli'nin aynı sezonda Kadıköy'de Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 4 gol yediği bir sezon yaşamış mıdır? Bugün 80-90 bin kişilik stadyum olsa dolardı. Ne yapacaktı bu taraftar sana?"
  • Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

    "Oyunculara kimse kızmasın, onlar bu sistemin kurbanı oldular. Bu işin birinci sorumlusu Jorge Jesus'tur, sonra da yönetimdir. Demiyor musunuz 'Hocam biz neden bu kadar gol yiyoruz' diye? Fenerbahçe taraftarı kadar sabırlısı yokmuş gerçekten. 8-9 senedir bekliyorlar."
  • Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

     "Bir eski futbolcu olarak maça gitsem, kimse yanlış anlamasın ama belki bugün ben de protesto ederdim. Normalde protestoya karşıyım. Taraftarın bu tepkisini anormal karşılamamalı kimse."
  • Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

    "Belki şımarıklık olarak algılanacak ama ben Lefter ağabeyi falan çok izleyemedim, yetenek olarak Türk futbolunun zirvesi; ben, Sergen Yalçın ve Arda Güler... İnsanları tribünlere çekerdik biz, Arda da öyle bir oyuncu. Allah sakatlık, bela vermesin."

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