Rıdvan Dilmen: Belki ben de protesto ederdim

"Jesus hafta içi Arda Güler'e taktik verirken video paylaşıyor. Biz de yedik! O sana ders verir zaten oyunculuğuyla. Her oynadığı sürede seni mahçup ediyor. Arda'ya da sesleniyorum buradan; eğer Guardiola, Xavi gibi senin oyununa uygun hocaların yanına gitmeyeceksen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kal. Gidebiliyorsan git Manchester City'e yeni Bernardo Silva ol."