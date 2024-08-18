Rıdvan Dilmen: Bu saldırı hepimize yapılmıştır

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar üzerine Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve spor yorumcusu Dilmen, Ali Koç'a yapılan saldırı üzerine, "Sayın Başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Bu saldırı hepimize yapılmıştır!!! Bizler her daim Başkanımızın yanındayız. Geçmiş olsun Sayın Başkanım." ifadelerini kullandı.