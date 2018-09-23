13 | 20

Galatasaray son 4 karşılaşmada; 2 maçta 10 gol attı, 2 maçta 7 gol yedi. Bakıyoruz maça 3-0 sürpriz değil. 4-2 de bitebilir. Trabzon aynı şekilde... Ankaragücü'ne de kaybedebilirdi. Burada bir şey var. Hocanın bunu tespit etmesi lazım.