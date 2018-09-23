Rıdvan Dilmen'den Akhisarspor - Galatasaray maçı yorumu
23.09.2018 - 21:42 | Güncelleme:
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Akhisarspor'a 3-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi
1
1|20
Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında Akhisarspor - Galatasaray maçını değerlendirdi:
2
2|20
İLK YARI SONU
"Akhisarspor-Galatasaray karşılaşmasında 11 kamera ile kullanılıyormuş VAR sistemi için. Dünya Kupası karşılaşmalarında bu sayı 34-35. Biz kamera sayısını en az 20'ye çıkarmamız gerekiyor ki yorum yapabilelim. Şimdi hakem ofsayt diyorsa ofsayttır. Bizim sağlıklı yorum yapmamız mümkün değil.
3
3|20
TFF ve yayıncı kuruluşun oturup kaynak yaratması gerekiyor VAR için. 20 kameraya çıkartsınlar yoksa bu çok tartışılır. Maçlar artık ortalama 98-99 dakika oynanıyordur bu VAR sisteminden sonra.
4
4|20
Galatasaray'ın kazandığı pozisyon bence penaltı. Ama her hafta böyle 8 tane penaltı çalarım size. Buna penaltı çalınıyorsa, Türkiye'de penaltı rekoru kırılır.
5
5|20
Eren'de bir sakatlık yoksa Eren-Onyekuru değişikliği olur diye düşünüyorum. Akhisar iyi oynayan bir takım. İlk yarıda 3 tane net pozisyona girdiler.
6
6|20
Benim tercihim penaltı atışında Emre Akbaba olmalıydı. Frikiği Emre'ye kullandırıyorsan, Alanya'nın da penaltıcısı oysa bence o atmalıydı.
7
7|20
MAÇ SONU
Galatasaray'ın durumu TT Arena'da bembeyaz deplasmanda simsiyah. Sayın Terim'in bunu Tudor'dan sonra değiştiremediğini gördük. Deplasmandaki sıkıntıyı çözememiş.
8
8|20
Muslera'ya göre Fatih çok daha başarılı bir performans sergiledi. Lucescu ve ekibi izliyordur herhalde.
9
9|20
Fatih Terim ne düşünüyor gerçekten çok merak ediyorum. Bu takım salı oynadı. Geçen haftanın yıldızı Ozan için hemen atlamayalım bekleyelim demiştim. Linnes'i hızlı diye oynatıyor, bugün de ofsaytı bozdu.
10
10|20
Rotasyon önemlidir kaldı ki bu hafta içi maçı yok Galatasaray'ın. 4-2-3-1 desek de 4-3-3 başladı Galatasaray. Değişiklik devre arasında olmalıydı bence. Sinan'ın yerine ise bence Onyekuru çıkmalıydı.
11
11|20
Fatih'in çıkardığı müthiş bir kurtarış var, o maçın kırılma anı. Akhisarspor benim hoşuma giden bir takım. Oyun oynamaya çalışıyorlar.
12
12|20
İkinci golü penaltıdan attı Akhisarspor. Muslera'ya niye kart yoktu? Müdahele ediyordu, bence kart olmalıydı.
13
13|20
Galatasaray son 4 karşılaşmada; 2 maçta 10 gol attı, 2 maçta 7 gol yedi. Bakıyoruz maça 3-0 sürpriz değil. 4-2 de bitebilir. Trabzon aynı şekilde... Ankaragücü'ne de kaybedebilirdi. Burada bir şey var. Hocanın bunu tespit etmesi lazım.
14
14|20
4 tane oyuncu takım savunmasında yok. Eren, Rodrigues, Onyekuru ve Emre'de takım savunması diye bir şey kalmamış. Mariano da maç ritmini kaybetmiş işin kolayına kaçtı.
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15|20
Akhisarspor maçı hocası bu maçı kazanacaklarını söylemişti. İddialı oynadılar bugün. Seleznov'un cezalı olması derken Manu size avantaj olarak döndü.
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16|20
Rodrigues bence takımın en az 4. penaltıcısı olması lazım. Emre kullanmalı, Eren de olabilir.
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17|20
Fatih Trabzon'da sakattı sanırım. 1461 Trabzon'da iyi çıkış yakalamıştı. İki sezondur da çok iyi gidiyor.
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18|20
Muslera maça iyi başladı, çok kötü bitirdi. Zamanlama hatasından penaltı yaptırdı. 3. golde topu kaçırdı.
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19|20
İyi başladı, kötü bitirdi. Orada Ozan'ın hatası yok. Topu elinden kaçırmayacaksın. Oyuncuya güvenmiyorsan topu yumruklayacaksın. Dörtlü tandem oyunlarında birliktelik önemlidir."
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