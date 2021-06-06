Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürerken gündeme dünyaca ünlü teknik adam Rafa Benitez gelmişti. İspanya basınında da önemli medya organlarında Benitez'in Fenerbahçe ile anlaştığı haberler yayınlanırken flaş bir gelişme yaşandı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya geldiğini belirtip Koç'un Benitez ismi yalanladığını açıkladı.

Rıdvan Dilmen'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün Sayın Ali Koç’la kahve içtik, Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm “BENITEZ” isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan’ın cevabı; “Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!"

twitter