Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de Beşiktaş - Bursaspor maçını değerlendirdi:
"Ofansif anlamda Lens'in çıkışı devam ediyor. İlk yarıda iyi oynadı ve çok iyi pas attı."
"İlk yarının kahramanı Lens'ti. Müthiş toplar kesebiliyor."
"Burak-Lens ikilisi zamanla gol atacaktır. Burak da çok güzel bir vuruş yaptı. Lens'in mükemmel pası Burak'ın ofsayta düşmemesi güzeldi."
"Burak Yılmaz'ın kabul edilmeme nedenini ben anlamamıştım."
"Burak Yılmaz, Metin, Ali, Feyyaz değildir ama yeni dünyada artık böyle oyuncular çok nadir kaldı zaten."
"Burak Yılmaz'ın iki golü de çok koordineliydi. Burak da futboluyla Türkiye'de iz bırakan bir futbolcudur."
"Burak Yılmaz'ın açıklamaları zamanında, Tolgay Arslan'ın açıklamaları anlamsızdı."
"Beşiktaş taraftarları doğru olanı yaptı sonuçta Beşiktaş'ın kontratlı futbolcusu..."
"Allah yolunu açık etsin Burak Yılmaz'ın. Beşiktaş taraftarı da maçtan önce sevinç gösterisinde bulundu. Olması gereken de buydu."
"Sahanın en iyisi Burak Yılmaz, maçın en iyisi Mete Kalkavan'dı."
"Koşusu iyiydi, oyunu oynatması iyiydi, uzatma dakikalarına da baktığımızda bugün Mete Kalkavan'ı çok formda gördüm."
"Beşiktaş, ilk 10 dakika top rakipteyken futbolu unuttu. Bursaspor daha önde bir oyun oynuyordu."
"10. dakikadan sonra pres akıllarına geldi. Bu sıcağa kar dayanmaz diyorduk ya, böyle bir süreç yaşanıyordu."
"Atiba ile Dorukhan arasında çözülmesi gereken bir problem var. Dorukhan daha geride kalıyor ki, ofansif yönü Atiba'dan daha fazla."
"Geçen haftanın yıldızı Kagawa, henüz 90 dakika oynayabilecek düzeyde değil, onu söyleyeyim. Şu an Beşiktaş'ta 90 dakika oynayabileceğini düşünmüyorum."
"Kagawa, Ljajic'i kesemez. Lens'i de kesecek durumu yok şu anda."
"Ben federasyon olsam kesinlikle derbi maçını (Galatasaray-Beşiktaş) erken uygularım ve Japonya saatine uygularım."
"Ülkemizin tanıtılması açılmasından iyi. Kulüplerimiz de olumlu karşılar"
"Bursaspor zor maç kazanır gibi görünüyor. Tecrübe farkı bariz bir şekilde gözüküyor. Bir anda gençleşemezsiniz! Beşiktaş da haklı bir galibiyet aldı. Bursaspor direnç gösteremedi"
"Bütün televizyonlar Şenol Güneş için son dakika olarak girdi ayrılık haberini. Soru doğru değildi, öyle sosyal medya falan dediler. Kaçıncı yüzyıldayız, şeffaflık çok önemli."
"Şenol Güneş 2 ay milli takıma giderse, bu Beşiktaş'tan çok bir şey götürmeyecektir. Yine de çok tartışmaya açılabilir."
"Eğer siz adilseniz, eğer siz düzgünseniz, kararlarınızdan eminseniz hiç problem değil."
"Milli takım serüveni, Şenol Güneş'in bir kez olmuştu ve çok iyi geçmişti. Bir de çalıştırdığı takımlarda da başarılı oldu hoca."
"Deneyimlerini kazandı ve iyi izlenim bırakarak ayrıldı milli takımdan."
"TFF böyle bir karar aldıysa bizim destek olmamız gerekir. Önemli olan milli takımın başarısıdır."
"Ama bir şekilde bir karar alınması gerekiyor TFF'nin. Çünkü Lucescu ile başladınız 2 maçta 0 çektiniz veya 1 puan aldınız o zaman mı değiştireceksiniz?"
"Yeter ki bazı şeylerde şeffaf ve açık olalım. Hocanın da içinde şey kalmıştır milli takım. İsteği de en doğal hakkıdır. Hocaya da yakışır."
"Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılması durumunda yeni teknik direktör hazırdır. Bir duyumum yok ama Mircea Lucescu olursa şaşırmam."
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