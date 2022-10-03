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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı

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  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "Son yıllarda gördüğüm en kötü derbilerden biri. Pozisyon fakirliği vardı. Sanki iki takım da beraberlik için oynamış gibiydi. Hakem de aynı şekilde. Espri bir yana, psikolojik faktörler gidişatı etkiledi."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "Coşkulu bir Beşiktaş taraftarı vardı maçtan önce, seramoniye kadar. İki haftadır beklenen derbi olmasına rağmen oyun insiyatıfi Fenerbahçe'deydi ama olmadı. Hiç ev sahibinin üstün oynamadığı bir derbi görmedim uzun süredir."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "Fenerbahçe Galatasaray'u geçen sezon yendi mesela deplasmanda, onda da olmamıştı. Herkesin beklentisi gollü maçtı. Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını bilmediğimiz için Fenerbahçe açısından tahmin yapamadık."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "Beşiktaş Başakşehir'e, Fenerbahçe'de Konya'ya karşı zorlanmıştı önceki haftalarda. Maçın gidişatında Jesus'un kazanmaya geldiğini hissediyordum."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "Beşiktaş savunma arkasına top atmak zorunda kaldı, 6 kez ofsayta yakalandı. Savunmayı öne çıkarması Fenerbahçe'nin işe yaradı. Ersin 2 tane ilk yarıda iyi top çıkardı. Fenerbahçe ilk yarıda yüzde 10 daha iyi oynayarak Beşiktaş tribünlerinin gürültüsünü durdurdu."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "3'er oyuncu değişikliklerinden sonra oyun Fenerbahçe açısından durdu resmen. Beşiktaş'ta da Ghezzal fark yarattı. Alanya maçı 3-1'ken çıktı oyundan 2. haftada. Çok net değiştirdi gidişatı. Yıldız oyuncusuz olmadığını gösterdi bir kez daha. Tribünleri de ayaklandırdı."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "Osayi'yi sağ beke, Ferdi'yi ileriye aldı Jesus. Osayi'de kapris gördüm. Jesus'un onu uyaracağını düşürdüm. Biraz uyuşuklığu oldu uzun süre oynamadığı için."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "Alan memnun satan memnun durumu oldu. Fenerbahçe otobüse binecek, kumanyasını yiyecek 1 puan 1 puandır diyip evine dönecek. Kaybetse bence Ismael giderdi. Tedirginlik onda da vardı. Son dakikalarda kazanmayı hesaplamış o belliydi. Aslında oyun için adil bir sonuç oldu. Dağ fare doğurdu da diyebiliriz."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "Arsenal, Liverpool ve Manchester derbilerini izledik. Onları izledikten sonra bu derbiyi izlemek de zor geldi gerçekten."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "Hakemin de çok mutlu olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda oynatarak oyunu kendine geldiğini hissettim Volkan hocanın. Değişiklikler ve duran anlardan sonra fazlası olmayınca 4 dakikayı yapıştırdı hemen, rahatça maçı yönetti. Hiç bir zaman kötü hakem değildi, yıllarca itilmiş şekilde kenarda bekledi. Evine gidince oh bu maçı da atlattık diyecek."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "Hakemin kart standartları yanlıştı, sonra toparladı. Fenerbahçe ile x bir takımın maçıyla, Beşiktaş'ın x bir takımla oynadığı maçı yönetmekten daha kolay bir maç oldu bu hakem açısından."
  • Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu

    "Beşiktaş taraftarının tamamı, Fenerbahçe taraftarının yüzde 90'ı mutsuz ayrıldı maçtan. Biz bu Beşiktaş'ı nasıl yenemedik diyordur Fenerbahçeliler."

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